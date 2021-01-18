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توك شو

بعد دحر الإرهاب.. شمال سيناء تعيش طفرة كبيرة في الإنشاء والتعمير

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:51 م
سيناء
سيناء
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عادل نصار
عرضت برنامج نشرة السادسة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا عن مظاهر عودة الحياة في محافظة شمال سيناء.

وأظهر التقرير الطفرة الكبيرة التي تتحقق في مجال التعمير والإنشاء في محافظة شمال سيناء، عقب نجاح أبطال القوات المسلحة والشرطة القضاء على الإرهاب.

وقال محمد شوشة محافظ شمال سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر افتتاح له افتتح ثلاثة تجمعات تنموية، مضيفا أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم توزيع الأرض على المواطنين الذين يقدمون للحصول عليها.

وتابع محافظ شمال سيناء، أنه: "نبني في رفح 626 عمارة بمجموع 1016 شقة، لافتا إلى أنه لا بد من استغلال الموقع الجغرافي للمحافظة التي تطل على البحر الأبيض المتوسط.
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