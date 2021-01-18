أحمد موسى يكشف سر هجوم النواب على وزيري التموين والتنمية المحلية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء اليوم ألقى كلمة أمام مجلس النواب، واستقبل النواب كلمته بالتصفيق الحاد، موضحا أن اليوم تحدث أيضا وزيرا التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي والتموين الدكتور على المصيلحى.





وأضاف أحمد موسي، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن وزير التموين لقى هجوما كبيرا من النواب وتم فتح جميع الملفات القديمة منها رغيف الخبر وبطاقات التموين وحذف المواطنين منها، ومشاكل الأفران، مرددا: «قولا واحدا وزير التموين في موقف صعب جدا».





وأكد موسى، أن النواب أيضا هاجموا وزير التنمية المحلية ولكن بشكل أقل حدة من وزير التموين.





كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ألقى اليوم كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.



