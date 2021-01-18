6 أشهر مع الإيقاف للمتهمين بقضية طفل المرور .. ننشر نص الحكم

أصدرت محكمة جنح الطفل المنعقدة في العباسية ، حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طفل المرور» في الأحكام الصادرة ضدهم، التهمة الأولى وهي تعاطي المتهم الأول قبول وتعديل الاكتفاء والمتهم الثاني والثالث غرامة ١٠ الاف جنيه و٦ شهور مع الإيقاف، والتهمة الثانية التنمر للمتهم الأول والثاني قبول وتعديل الاكتفاء ووضع المتهم تحت الاختبار القضائي المتهم الثالث غرامة ٢٠ الف جنيه، والتهمة الثالثة إهانة امين شرطة الأول والثاني ٢٠ الفا َوالثالث ٥٠ الفا.





وقضت المحكمة في وقت سابق بمعاقبة أحمد أبوالمجد، الشهير بـ«طفل المرور»، بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.





وقضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020، بمعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهرا عن تهمة التنمر والإهانة، وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.



