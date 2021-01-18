الحكومة تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ17 مليار جنيه .. اعرف أكثر

واشار التقرير إلي أنه تم طرح سند خزانة 19 يناير 2023 والمستحق عن عامين بمتوسط سعر فائدة قدره 13.614% بقيمة 5 مليارات جنيه، موضحة أن أدني سعر فائدة للطرح بلغ 13.4% و أعلي سعر بـ 13.8%.





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قال التقرير إن متوسط سعر فائدة سند 5 يناير 2024 والمحدد بـ 3 سنوات بلغ 13.75% بقيمة 5.5 مليار جنيه، موضحة أن أقل سعر فائدة للطرح بلغ 13.6% وأعلي سعر بنسبة 13.9%.





وبلغ متوسط سعر الفائدة لسند خزانة 5 يناير 2028 والمحدد بـ 7 سنوت قد بلغ 14.4% و أقل سعر فائدة بنسبة 14.15% و أعلي سعر بنسبة 14.44% بقيمة 6.5 مليار جنيه.





وباعت وزارة المالية أمس الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و273 يوما بقيمة تبغ 16 مليار جنيه، ضمن مستهدفاتها لطرح أدوات دين من سندات وأذون الخزنة بقيمة إجمالية تقدر بـ 53 مليار جنيه علي مدار 3 عطاءات هذا الأسبوع بغرض تمويل عجز الموازنة.





واكملت وزارة المالية عمليات طرحها لأدوات الدين اليوم بقيمة 17 مليار جنيه، ليتبقي لها أخر طرحا بقيمة 20 مليار جنيه من المستهدف طرحها خلال الخميس المقبل من أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.