ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الحكومة تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ17 مليار جنيه .. اعرف أكثر

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:52 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
أعلنت وزارة المالية، منذ قليل، عن نجاح عمليات اقتراضها من البنوك المصرية عبر آلية سندات الخزانة المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه.

قالت الوزارة عبر تقرير صادر عنها اليوم، إنه تم بالفعل طرح  3 ندات خزانة من آجال مختلفة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

واشار التقرير إلي أنه تم طرح سند خزانة 19 يناير 2023 والمستحق عن عامين بمتوسط سعر فائدة قدره 13.614% بقيمة 5 مليارات جنيه، موضحة أن أدني سعر فائدة للطرح بلغ 13.4% و أعلي سعر بـ 13.8%.

اقرأ أيضا:
قال التقرير إن متوسط سعر فائدة سند 5 يناير 2024 والمحدد بـ 3 سنوات بلغ 13.75% بقيمة 5.5 مليار جنيه، موضحة أن أقل سعر فائدة للطرح بلغ 13.6% وأعلي سعر بنسبة 13.9%.

وبلغ متوسط سعر الفائدة لسند خزانة 5 يناير 2028 والمحدد بـ 7 سنوت قد بلغ 14.4% و أقل سعر فائدة بنسبة 14.15% و أعلي سعر بنسبة 14.44% بقيمة 6.5 مليار جنيه.

وباعت وزارة المالية أمس الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و273 يوما بقيمة  تبغ 16 مليار جنيه، ضمن مستهدفاتها لطرح أدوات دين من سندات وأذون الخزنة بقيمة إجمالية تقدر بـ 53 مليار جنيه علي مدار 3 عطاءات هذا الأسبوع بغرض تمويل عجز الموازنة.

واكملت وزارة المالية عمليات طرحها لأدوات الدين اليوم بقيمة 17 مليار جنيه، ليتبقي لها أخر طرحا بقيمة 20 مليار جنيه من المستهدف طرحها خلال الخميس المقبل من أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.

Advertisements
Advertisements

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

التعليم: استكمال خطة التنمية المهنية للمعلمين حتى 20 فبراير

خادشة للحياء.. ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

حالته متدهورة بسبب كورونا .. تطورات الوضع الصحي لـ حما أحمد السقا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

خدوها مني هينال الثقة.. أحمد موسى: مدبولي عجبني جدا وهو بيتكلم في مجلس النواب

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور

صدق أو لا تصدق.. دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك

نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟