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وزير الإعلام الأردني: ندعم مصر في قضية سد النهضة

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:02 م
سد النهضة
سد النهضة
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عبد الخالق صلاح
أكد علي العايد وزير الإعلام الأردني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله لديهما رؤية مشتركة، وقال: «نأمل في استمرار تبادل الزيارات على مستوى القادة بين الدولتين». 

وأكد العايد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن هناك حرص من قادة مصر والأردن على استمرار الزيارات بين البلدين، لافتا أن مصر والأردن أكثر الدول اهتماما بالقضية الفلسطينية. 

وأشار العايد إلى أن مصر والأردن يسعيان إلى التواصل لحل عادل وأمن وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وتابع العايد، أن الأردن موقفها ثابت في قضية سد النهضة وهي مساندة ودعم الموقف المصري والسوداني في القضية؛ مرددا: «موقف مصر عادل ومبين على حقائق وعلى ادلة ونكسف خلق الشقسقة الكبري لكل الدول العربية مصر».

وتحدث العايد عن مواجهة مصر والأردن فيروس كورونا؛ وكيف انخفضت أعداد المصابين في البلدين.
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