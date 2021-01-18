رئيس جامعة عين شمس يكرم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي

كرم اليوم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس (56) عضو هيئة تدريس من كلية الصيدلة و(50) عضو هيئه تدريس من كلية الطب في ثانى أيام الاحتفالية التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي الدفعة( 25 ) وسط إجراءات احترازية مشددة ، وذلك بحضور أ.د محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د اشرف عمر عميد كليه الطب وا.د خالد ابو شنب عميد كلية الصيدلة و ا.د. عبد الناصر سنجاب الأستاذ بكلية الصيدلة ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وأكد ا.د. محمود المتينى أن إدارة جامعة عين شمس تعمل علي تذليل أي معوقات أمام الباحثين وتقديم كل ما يسهم في دعم البحث والنشر العلمى، مشيرا إلي أن الجامعة تشهد تطويرات في كافة أرجائها في كليات الطب والهندسة والصيدلة والتجارة والمدن الجامعية والحرم الرئيسى وكافة الأماكن.





كما قدم الشكر للباحثين بجامعة عين شمس لما قدموه من جهد ، مؤكدا أن اللقاء معهم للتكريم والاستماع إلى أفكارهم، لافتا إلى أنه كان من المتبع تكريم كامل الدفعة الحاصلة علي المكافأة ولكن نظرا للظروف الحالية وتنفيذا للإجراءات الاحترازية تم تقسيم الاحتفالية علي ثلاثة أيام ، حيث شهد أمس تكريم الباحثين بكلية العلوم، داعيا كافة كليات الجامعة الي التعاون والتواصل معا في مجال البحث العلمى، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة بحثية طموحة للجامعة لها أولويات تم اختيارها بحيث تكون مناسبة لكافة الكليات.





واضاف أنه في ظل وجود العديد من الجامعات الاهلية والخاصة والحكومية أصبحت المنافسة قوية من أجل الحفاظ علي اسم جامعة عين شمس وتاريخها مما يحتم علي الجميع بذل المزيد من الجهد.





وفي كلمته أكد أ.د. محمد ايمن صالح أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كل ما يسهم في دعم وتطوير البحث العلمى بالجامعة ، مشيرا إلي أن كلية الطب تقدمت في تصنيف الجامعات العالمى QS ، كما أن برامج كلية الصيدلة تعد الاقرب للاعتماد الدولي ، معربا عن سعادته بالتواجد مع نخبة من أساتذة جامعة عين شمس الذين كان لهم إسهامات بارزة في العديد من الانجازات التى شهدتها الجامعة .



