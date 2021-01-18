محافظ بني سويف يكرم فريق التنمية السياحية.. شاهد

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مجموعة فريق التنمية السياحية بالمحافظة، وذلك تقديرا لما بذلوه من مجهودات والمساهمة في تنفيذ مراحل إنجاز الإستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، والتي تم إطلاقها"ديسمبر الماضى" أثناء المؤتمر الذي عقد بالقاهرة، وشهد حضور وزير التنمية المحلية والشركاء المحليون والدوليون المشرفون والمشاركون في إعداد الاستراتيجية.
قام المحافظ بتسليم المكرمين شهادات تقدير، محفزا إياهم على بذل المزيد من العمل والجهد والتفاني فيما يسند إلى من ملفات وتكليفات تعود بالنفع على المحافظة، حيث تم تكريم كل من:الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف حماد مدير الاتصال السياسي، ورانيا عزت مدير السياحة، وشرين حسين مدير المكتب الفني وباقي أعضاء الفريق وهم : د. منتصر عجمي، ،د.أمنية محسن، ومحمد بشير، وآية محمد، ونانسي طه، وعمرو محمود ،وعمر محمود محمد )، والذين عبروا عن امتنانهم للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة وتكريمهم في حضور أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.
جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان، والأستاذة عزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة.
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مصرية عاشقة للآثار منها ما هو تحت الأرض أو فوق الأرض، وما هو مدون على جدران المعابد من تاريخ الأجداد وآثارهم وهي إذا ما تحدثت عن مصر وعظمتها الأثرية فسوف تشعر معها بروحانيات تسمو لتمنح الذكري طعم الخلود وهي صاحبة مبادرات فريدة للحفاظ علي تاريخنا الأثري، فهي في رايها إن الأثر لا يقل أهمية عن البشر كما أطلقت مبادرة "لفها..تعرفها" وشكلت فريقا تطوعيا للتعرف علي آثار مصر المعروفة منها والمنسية في كافة محافظات الجمهورية.
فهي متعددة المواهب، تعرف دائما ماذا تريد، روحها خفيفة ومرحة ، تسعى دائما لرسم الابتسامة علي وجوه أصدقائها وزملائها وتقديم كل جديد في عملها وتطور من نفسها دائما سواء على المستوى العملي أو الشخصي، إنها الأثرية ذات الجذور" القنائية داليا عزت، والتي أكدت في تصريح خاص ل"صدي البلد " أثناء زيارة أعضاء الوفد لمحافظتي الفيوم وبني سويف للتعرف علي معالمها السياحية والأثرية.
وأكدت أهمية غرس الوعي السياحي والأثري للأشخاص منذ الصغر من خلال الأسرة وأهمية تخصيص وقت لزيارة المواقع الأثرية والسياحية خاصة إنها زيارة غير مكلفة بالمقارنة بأي نشاط ترفيهي.
كما أشادت "عزت" بدور وزارة السياحة والآثار، في نشر الوعي الأثري، على مستوى طلاب المدارس، من خلال عمل مسابقات في فصل الصيف، من خلال قطاع التربية المتحفية والأثرية.
وأشارت "عزت " إلي أن برنامج مبادرة "لفها تعرفها " مستمر داخل جميع المناطق الأثرية والمتاحف المغلقة والمفتوحة مثل زيارة الوفد لكهف سنور ببني سويف لتعريف أكبر عدد عن تاريخ هذه الآثار ورؤيتها من منظور آخر وتاريخها الأثري، واستخدامها في العصور القديمة.