محافظ بني سويف يكرم فريق التنمية السياحية.. شاهد

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مجموعة فريق التنمية السياحية بالمحافظة، وذلك تقديرا لما بذلوه من مجهودات والمساهمة في تنفيذ مراحل إنجاز الإستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، والتي تم إطلاقها"ديسمبر الماضى" أثناء المؤتمر الذي عقد بالقاهرة، وشهد حضور وزير التنمية المحلية والشركاء المحليون والدوليون المشرفون والمشاركون في إعداد الاستراتيجية. الإستراتيجيةالتنموية





قام المحافظ بتسليم المكرمين شهادات تقدير، محفزا إياهم على بذل المزيد من العمل والجهد والتفاني فيما يسند إلى من ملفات وتكليفات تعود بالنفع على المحافظة، حيث تم تكريم كل من:الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف حماد مدير الاتصال السياسي، ورانيا عزت مدير السياحة، وشرين حسين مدير المكتب الفني وباقي أعضاء الفريق وهم : د. منتصر عجمي، ،د.أمنية محسن، ومحمد بشير، وآية محمد، ونانسي طه، وعمرو محمود ،وعمر محمود محمد )، والذين عبروا عن امتنانهم للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة وتكريمهم في حضور أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.





جاء ذلك في ختام اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان، والأستاذة عزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة.





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مصرية عاشقة للآثار منها ما هو تحت الأرض أو فوق الأرض، وما هو مدون على جدران المعابد من تاريخ الأجداد وآثارهم وهي إذا ما تحدثت عن مصر وعظمتها الأثرية فسوف تشعر معها بروحانيات تسمو لتمنح الذكري طعم الخلود وهي صاحبة مبادرات فريدة للحفاظ علي تاريخنا الأثري، فهي في رايها إن الأثر لا يقل أهمية عن البشر كما أطلقت مبادرة "لفها..تعرفها" وشكلت فريقا تطوعيا للتعرف علي آثار مصر المعروفة منها والمنسية في كافة محافظات الجمهورية.