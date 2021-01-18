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رياضة

فرج عامر يستقبل مصطفى فتحي بعد إعارته لسموحة

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:57 م
رئيس سموحة ومصطفي
رئيس سموحة ومصطفي فتحي
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حسام الحارتي
نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في استعارة مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق للموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على استقبال مصطفي فتحي مساء اليوم والترحيب به داخل صفوف نادي سموحة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر خلال حديثه مع مصطفي فتحي أنه يأمل في عودته  إلي صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة  عقب تألقه داخل صفوف نادي سموحة تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وفي سياق سابق نفي  المهندس فرج عامر في تصريحات خاصة لصدي البلد، كافة ماتردد حول دخول مجلس إدارة نادي سموحة مع الزمالك في مفاوضات تبادلية من أجل رحيل حسام حسن إلي صفوف الزمالك.

وتابع: "انتقال مصطفي فتحي لسموحة ليس له علاقة بانضمام حسام حسن للزمالك والمفاوضات مع المسئولين توقفت حتى الآن".
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