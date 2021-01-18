محافظ الشرقية يكشف عن جهود المحافظة لانتشال جثة شاب غارق منذ أسبوع.. فيديو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه منذ حادث غرق شاب بترعة الإسماعيلية قبل أكثر من أسبوع كان هناك توجه لغرفة العمليات والانقاذ النهري وتم القيام بدور كبير إلا أنه لم نصل إلى أى شيء فى نطاق البحث .





وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياه أنه كان هناك دعم من غطاسين بالتعاون مع القوات البحرية التي كانت مجهزة بكل المعدات لسرعة الوصول لجثة الشاب.





وتابع محافظ الشرقية أن هناك فرقا من وحدات الإنقاذ بمحافظات أخرى وصلت محافظة الشرقية لانتشال الجثة والعمل متواصل حتى هذه اللحظة إضافة إلى مشاركة الري.



