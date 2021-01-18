إطلاق اسم الشهيد المنسي على ميدان السيوف شماعة شرق الإسكندرية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم على إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق على مركز شباب السيوف ٢، اعترافا بالدور الجليل الذي قدمه لخدمة الوطن خلال فترات مختلفة.





كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي على ميدان السيوف شماعة ( ميدان المطافي)، وكذا إطلاق اسم الشهيد أحمد مبروك الخطيب على مدرسة العامرية الابتدائية.





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وأكد المحافظ أن هذا أقل ما يمكننا تقديمه لشهدائنا هو تخليد ذكراهم بأن نطلقها على الشوارع والمدارس.





كما أطلق المجلس اسم المرحوم النائب عبد المنعم راغب ضيف الله على مبنى المجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام لما قام به من جهود كبيرة في تدعيم المبنى بالمعدات الطبية لخدمة أهالي العامرية.





ووافق المجلس على تعديل اسم مدرسة الاشرم للتعليم الأساسي بمنطقة الدريسة إلى مدرسة زهور المستقبل للتعليم الأساسي بادارة وسط التعليمية.



