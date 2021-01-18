وزير الأوقاف: إستراتيجية بناء الوعي 2021 تهدف لتصحيح المفاهيم المغلوطة

عرض برنامج نشرة السادسة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مصورا عن أولى فعاليات إستراتيجية بناء الوعي 2021، "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية





وأطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، أولى فعاليات إستراتيجية بناء الوعى 2021 "قراءة فى تاريخ التطرف ومخاطره"، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.





وتناولت الندوة تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف، ويتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب "هؤلاء هم الإخوان" للدكتور طه حسين وآخرين بتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير اأوقاف، إن مفهوم الجهاد واسع جدا، ويجب أن يضبط، والمفهوم الدقيق لكلمة الجهاد هو إعلان حالة التعبئة العامة أو الخاصة، لأن الجهاد أنواع، ويجب أن يحدده القانون والدستور، فالجهاد معناه الآن حالة التعبئة العامة.