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رياضة

أحمد ياسر ريان بعد هدفه اليوم: سيراميكا كليوباترا به منظومة محترمة

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:00 م
أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان
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عبدالله هشام
أعرب أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالفوز الذي حقيقه فريقه مساء اليوم على حساب طلائع الجيش، إضافة إلى هدف الفوز الذي سجله في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وقال ريان عقب المباراة: "أعمل داخل منظومة محترمة، لم أشعر بالغربة في أول يوم داخل النادي، أشكر مجلس الإدارة والكابتن هيثم شعبان المدير الفني، وكل زملائي الذين دعموني ووقفوا بجانبي".

وأردف قائلا: "سيراميكا كليوباترا فريق كبير، لذلك انسجمت معهم سريعا، دخلت في أجواء الفريق بشكل سريع، وزملائي يوصلوني إلى المرمى بشكل قوي".

وعاد ليقول: "أشكر مسئولي النادي الأهلي على إعارتي إلى نادي سيراميكا كليوباترا، وهدفي الوصول مع النادي إلى مركز يليق بنا".

وانهى حديثه قائلا: "أغلقنا ملف مباراة طلائع الجيش،. ونستعد بكل قوة للمباراة المقبلة، وهدفنا الحصول على مركز متقدم في مسابقة الدوري الممتاز".
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