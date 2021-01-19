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طريقة عمل أرز بالقيمرون .. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:59 ص
أرز بالقيمرون
أرز بالقيمرون
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أرز بالقيمرون لعشاق الأسماك البحرية وعشاق الجمبري والسي فود كما انها وجبة متكاملة ومغذية ومشهيه للأطفال وللكبار أيضا .
 
مقادير أرز بالقيمرون
1 كيلو أرز مصري 
بصلة  مفرومة ناعم
3 فص ثوم مهروس 
ملح فلفل أسود 
نصف ملعقة كبيرة كركم 
قرفة ناعمة 
كمون ناعم 
ورق لورا 
2 فص حبهان 
2 فص مستكة 
1 حبة ليمون مجفف 
نصف كيلو جمبري  صغير مقشر
5 حبة جمبري  كبير مشوح فى زيت مع ملح وفلفل أسود
2 ثمرة طماطم  مقشرة مبشورة
زيت 

طريقة تحضير أرز بالقيمرون
* يشوح البصل في قليل من الزيت

* ويضاف له الثوم والملح والفلفل والكركم والقرفة والكمون وورق اللورا والحبهان والمستكة والليمون المجفف والطماطم

* ثم يضاف الأرز والجمبري ويضاف لهم الماء ويترك حتى الغليان

* ثم يترك على نار هادئة حتى تمام الطهي

* ويقدم مع الجمبري المشوح
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