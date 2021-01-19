طريقة عمل أرز بالقيمرون .. فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أرز بالقيمرون لعشاق الأسماك البحرية وعشاق الجمبري والسي فود كما انها وجبة متكاملة ومغذية ومشهيه للأطفال وللكبار أيضا .
مقادير أرز بالقيمرون
1 كيلو أرز مصري
بصلة مفرومة ناعم
3 فص ثوم مهروس
ملح فلفل أسود
نصف ملعقة كبيرة كركم
قرفة ناعمة
كمون ناعم
ورق لورا
2 فص حبهان
2 فص مستكة
1 حبة ليمون مجفف
نصف كيلو جمبري صغير مقشر
5 حبة جمبري كبير مشوح فى زيت مع ملح وفلفل أسود
2 ثمرة طماطم مقشرة مبشورة
زيت
طريقة تحضير أرز بالقيمرون
* يشوح البصل في قليل من الزيت
* ويضاف له الثوم والملح والفلفل والكركم والقرفة والكمون وورق اللورا والحبهان والمستكة والليمون المجفف والطماطم
* ثم يضاف الأرز والجمبري ويضاف لهم الماء ويترك حتى الغليان
* ثم يترك على نار هادئة حتى تمام الطهي
* ويقدم مع الجمبري المشوح