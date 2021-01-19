تعرّف على مواجهات أهلي 2001 في المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية

أسفرت قرعة المرحلة النهائية لبطولات الجمهورية لكرة القدم للشباب والناشئين عن وقوع فريق مواليد ٢٠٠١ بالأهلي في مواجهات قوية في مشواره نحو الفوز بالبطولة.





اتحاد الكرة قرر إقامة المرحلة النهائية لمواليد ١٩٩٩ و٢٠٠١ بنظام دوري من دور واحد، بينما تقام مباريات نفس المرحلة لمواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٦ بنظام دوري من دورين.





ونجح فريق ٢٠٠١ بالأهلي في إنهاء مرحلة المجموعات وهو يتربع على صدارة ترتيب المجموعة الثانية، ليكون جدول مبارياته كالتالي، علمًا أن الفريق المذكور أولًا يخوض المباراة على ملعبه:





الجولة الأولى: الأهلي × سيراميكا كليوباترا.

الجولة الثانية: بيراميدز × الأهلي.

الجولة الثالثة: الأهلي × الاتحاد السكندري.





الجولة الرابعة: الإسماعيلي × الأهلي.

الجولة الخامسة: الأهلي × إنبي.

الجولة السادسة: طلائع الجيش × الأهلي.

الجولة السابعة: الأهلي × باي.





الجولة الثامنة: الأهلي × الجونة.

الجولة التاسعة: المقاولون العرب × الأهلي.





وتنص لائحة البطولة بالنسبة لمواليد ١٩٩٩و٢٠٠١ أنه في حالة إنهاء فريق للمرحلة النهائية وهو في الصدارة بفارق ٣ نقاط أو أقل عن صاحب المركز الثاني، يلعب الفريقان مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.





وتتحدد مباريات فرق مواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٦ في المرحلة النهائية بعد نهاية مرحلة المجموعات لكل منهم.



