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أخبار العالم

من بين 100 أمر عفو جديد .. ترامب لا يخطط للعفو عن مؤسس ويكيليكس

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:07 م
اسانج - ترامب
اسانج - ترامب
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على صالح
منح الرأفة للمدانين من قبل الرؤساء المنتهية ولايتهم هو ممارسة معتادة في الولايات المتحدة، وخلال الأشهر القليلة الماضية، أصدر الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عفوا عن بضع عشرات من الأشخاص، بما في ذلك أفراد مثل مدير حملته السابق بول مانافورت ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين، الذين أدينوا بموجب تحقيق مولر في التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. 

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ما بين 50 إلى 100 عملية تخفيف وعفو قبل مغادرته منصبه هذا الأسبوع، ولم يكن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج من بينهم، حسبما أفادت قناة فوكس نيوز اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر.

وبحسب التقرير، الذي يستشهد بمصدرين مطلعين على القائمة، يخطط الرئيس المنتهية ولايته لإصدار ما بين 50 و 100 تخفيف جديد وعفو بحلول ظهر الأربعاء، ويقال إن الإعلان قد يأتي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وقالت المذيعة إن القائمة في الوقت الحالي تشمل كلا من الأفراد الذين تقرر العفو عنهم بالفعل، مثل مغني الراب ليل واين، وأولئك الذين يحملون علامة "TBD" مثل ستيف بانون، مساعد ترامب السابق.

وبحسب ما ورد ليس من المتوقع أن يعفو ترامب عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي أنقذته محكمة بريطانية مؤخرًا من تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة التجسس ، لكنه أبقى خلف القضبان في سجن بيلمارش حتى يستأنف المدعون العامون الحكم.

وفي البداية، أدانت إدارة أوباما أسانج بتهمة التآمر لاختراق معلومات سرية على جهاز كمبيوتر حكومي. 

وفي عام 2019، تم توسيع التهم لتشمل جرائم التجسس، التي يعاقب عليها بـ 175 عامًا. 

ويُعتقد أن أسانج مسؤول عن أكبر تسرب لمعلومات سرية في التاريخ على موقع ويكيليكس عام 2010 والذي سلط الضوء على الفظائع التي ارتكبتها القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.
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