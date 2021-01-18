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رياضة

محمد عادل يشيد بأداء لاعبي المقاولون ويهنئهم بالفوز على الإسماعيلي

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:22 م
محمد عادل
محمد عادل
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نانسي القاضي
حرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة، علي تهنئة اللاعبين والجهاز الفني ، في غرفة خلع الملابس عقب الفوز علي الاسماعيلي .

وأشاد المشرف العام بأداء اللاعبين واستعادة نغمة الفوز من جديد بالدوري والتقدم في جدول ترتيب الدوري أكثر من مركز موجها التهنئة للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس .

جدير بالذكر أن المقاولون العرب استعاد نغمة الفوز الغائبة وحقق فوزا مهما على حساب الإسماعيلي بنتيجة 1-0 مساء اليوم الإثنين في ستاد الإسماعيلية، في اللقاء المؤجل من الجولة 6 من الدوري الممتاز.

أحرز هدف المقاولون محمد حمدي زكي في الدقيقة 25.

وعاد المقاولون للانتصارات بعد تعادل وخسارة في الجولتين الماضيتين، ورفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز 12.
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