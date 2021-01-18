عم عاطف سايس عربيات بحنجرة ذهبية في تلاوة القرآن الكريم بجاردن سيتي.. فيديو

عند السير في شوارع جاردن سيتي الهادئة، تصادف صوتا عذبا مريحا للقلب لعم عاطف سايس العربيات بالمنطقة، يبدع بتلاوة القرآن الكريم بصوته المميز والمحبب للجميع، ويحرص على تلاوته بين ساعات عمله، ويقبل عليه المارة للإشادة بقرائته والاستماع لجمال صوته.









ويعول عم عاطف 3 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، ويعمل منذ عام 1993 سايس عربيات بجاردن سيتي، بعدما قطع أميالا طويلة للبحث عن وظيفة تغطي مصاريف أولاده، فهو من أبناء محافظة المنوفية، تربي على سماع القرآن الكريم من مشايخ وقراء قريته.









ويجمع الكثيرون على تشبيه قراءته للقرآن الكريم بالشيخ "محمود الطبلاوي" سلطان التلاوة، فهو يتقن أحكام التجويد ويتفنن في قراءة القرآن بصوت عذب ويبرع في التأثير على القلوب بالتدبر والخشوع لآيات الله.







