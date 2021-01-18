ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

عم عاطف سايس عربيات بحنجرة ذهبية في تلاوة القرآن الكريم بجاردن سيتي.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:36 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله- احمد بيسو
عند السير في شوارع جاردن سيتي الهادئة، تصادف صوتا عذبا مريحا للقلب لعم عاطف سايس العربيات بالمنطقة، يبدع بتلاوة القرآن الكريم بصوته المميز والمحبب للجميع، ويحرص على تلاوته بين ساعات عمله، ويقبل عليه المارة للإشادة بقرائته والاستماع لجمال صوته.


ويعول عم عاطف 3 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، ويعمل منذ عام 1993 سايس عربيات بجاردن سيتي، بعدما قطع أميالا طويلة للبحث عن وظيفة تغطي مصاريف أولاده، فهو من أبناء محافظة المنوفية، تربي على سماع القرآن الكريم من مشايخ وقراء قريته.


ويجمع الكثيرون على تشبيه قراءته للقرآن الكريم بالشيخ "محمود الطبلاوي" سلطان التلاوة، فهو يتقن أحكام التجويد ويتفنن في قراءة القرآن بصوت عذب ويبرع في التأثير على القلوب بالتدبر والخشوع لآيات الله. 


وعن قراءة القرآن في الشارع يقول عم عاطف إنه اعتاد على سماع القرآن الكريم في كل مكان يتواجد به، ويحب أن يردد آيات الله في يومه وحتى أثناء عمله، ويجد إشادة واعجاب كبير بصوته وقراءته من قبل الناس، ويرى البركة والرزق في يومه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى ذكرى مولد "الطبلاوي".. علامة بارزة فى تاريخ التلاوة.. أتم حفظ القرآن وتجويده في العاشرة من عمره.. سافر إلى أكثر من 80 دولة.. من كبار مشجعى الزمالك

محمد حشاد يدلي بصوته في انتخابات النقابة: أشعر بالفخر والسعادة

في ذكرى رحيل كروان الصعيد.. أبو الوفا الصعيدي اشتهر بتعليم أولاد القرية حفظ وتلاوة القرآن الكريم

بهاء سلطان حفظ القرآن كاملا في 6 سنوات.. نقابة القراء ترحب بانضمامه.. وشرطان يقفان عائقا أمام «حشاد»

الدور العالمي لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة

مقلدا الشيخ ياسر الدوسري| طفل يبهر لجنة التحكيم في مسابقة القرآن الكريم .. شاهد

ترشيحاتنا

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

باب خلفي للرذيلة.. الحقيقة الكاملة حول موقع "أفندينا" للزواج

قرض من البنك.. التنمية المحلية تزف بشرى لـ المتصالحين في مخالفات البناء

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يشن هجوما على أصحاب التورتة الجنسية.. وخيري رمضان يتعاطف مع سيدات نادي الجزيرة

«السعر إنبوكس» .. غرامة تصل لـ2 مليون جنيه لعدم إعلان التاجر عن أسعار منتجاته

المنتخب المصري لكرة اليد يحتج على حكم مباراته مع السويد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 174 ألفا .. تعرف على مواصفات وأسعار رينو لوجان موديل 2021 | صور

توجد فى أشهر الأطباق .. ماذا يحدث للجسم بعد تناول المستكة؟

أدوية كحة للمرضعات وأفضل المضادات الحيوية