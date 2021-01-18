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بعد خطاب مدبولي بالنواب.. عماد الدين حسين: المجلس وجه الشكر للحكومة

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:22 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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عادل نصار
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان الحكومة أمام مجلس النواب اليوم كأن هناك حكومة جديدة تولت مهامها للتو، مضيفا أن مجلس النواب كانت لديه جراءة أمس في استدعاء الحكومة.

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة السادسة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة تحدث في مجلس النواب بلغة واضحة وعرض خطة الحكومة بتفاصيل واضحة، مضيفا أن المجلس وجه الشكر للحكومة على هذا الأمر.

واستعرض "مدبولى" إنجازات الحكومة خلال العامين الماضين، مضيفا أن العام الماضى كان من أصعب الأعوام التى مرت على تاريخ البشرى حيث ظهرت جائحة كورونا.

 وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الحكومة المصرية عملت مع البرلمان على تجنيب مصر الآثار شديدة السلبية التى رأينا العالم كله يعانى منها خلال تلك الفترة، مؤكدا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية بحلول 2023 ولن نستورد مواد بترولية بعد هذا العام.

وأوضح فى كلمته أمام البرلمان فإن مصر تقترب من الوصول لمليون وحدة سكنية منشأة خلال 5 سنوات، مضيفا أن أكثر من 920 ألف مواطن استفادوا من وحدات الإسكان وأن الحكومة حرصت على التوسع فى إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحى والانتهاء من إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

وأوضح مدبولى، خلال كلمته امام مجلس النواب، أن رؤية مصر 2030 تمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، مشيرا إلى أن البرنامج استهدف أن تكون الفترة القادمة هى الانطلاق، والتزمت الحكومة باطلاع الشعب المصرى ونوابه الموقرين على موقف تنفيذ برنامج عملها، فقدمت 3 تقارير لمجلس النواب فى هذا الصدد، وكان أخرها فى نوفمبر 2020.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى أنه من المستهدف الوصول لتغطية الصرف الصحى فى المدن لـ100% بحلول 2022، وفى مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق سيتم تقديم خدمة متطورة من خلال توريد 250 جرارا حديثا واستخدام منظومة الربط الإلكترونى للإشارات لأول مرة فى مصر ورفع ترتيب مصر فى جودة الطرق للمركز 28 على مستوى العالم حيث قفزت مصر 90 مركزا فى جودة.
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