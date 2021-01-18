فتح آفاق تسويقية جديدة لمدينة الأثاث بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم الاثنين، مع المهندس عمرو فتحى الرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات المدينة واشراك الصناع ببعض المبادرات خلال الفترة القادمة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن..





وناقشت "المحافظ" آليات مشاركة مدينة دمياط للأثاث بالمعرض الذى ستقيمه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط مطلع فبراير القادم وذلك على غرار ما تم تنفيذه بمحافظة المنيا نوفمبر الماضي، للترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى على المستوى المحلى.





كما تم مناقشة إشراك الصناع بالمدينة بمبادرات فرش الوحدات السكنية ببعض مشروعات تطوير المناطق العشوائية التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، وأكدت "الدكتورة منال عوض" أنه سيتم تشكيل لجنة لتلقى الطلبات واختيار الصناع الراغبين فى المشاركة.





كما أكدت "محافظ دمياط " حرص المحافظة و كافة الأجهزة المعنية على فتح أسواق جديدة لمنتجات الصناع بمدينة دمياط للأثاث و استعادة مكانة الأثاث الدمياطى بخريطة الصناعة المحلية و انطلاقها نحو العالمية.





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