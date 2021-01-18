بعد توقيع عقدين لتطوير النصر للسيارات.. خبراء: إنتاج مركبات تسير بالكهرباء رسالة لمواكبة التطورات التكنولوجية بأياد مصرية

- خبير: صناعة السيارات الكهربائية رسالة لإ عادة رفع كفاءة شركات الحكومة

- رئيس النصر: 58% مكون محلي بالسيارة الكهربائية وطرحها بالأسواق 2022 - وزير قطاع الأعمال: 320 ألف جنيه سعر أعلى سيارة كهربائية ستنتجها الحكومة بالشراكة مع الصين









أشاد خبراء الاقتصاد بما أعلنته الحكومة اليوم عن ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة في صناعة السيارات الكهربائية والتي تسير بالوقود النظيف؛ مؤكدين أن إعلان شركة النصر لصناعة السيارات الدخول في اتفاقيات مع إحدى الشركات الصينية للبدء في إنتاج السيارات الجديدة.





وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لـ "صدي البلد"، إن الدولة تسير بخطي ثابتة ومدروسة للغاية فيما يتعلق بقطاع الصناعات الاستراتيجية موضحا أن التوجه العام نحو إحلال المركبات التي تسير بالبنزين والسولار والاستغناء عنها مع وضع مركبات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية مع تضمينها لأحدث وسائل الراحة والتكنولوجيات المتطورة.





وأوضح "أبوزيد" أن تفكير القيادة السياسية وتعليماتها للحكومة ليست بمعزل عن التغيرات العالمية من خلال توقيع اتفاقية باريس للتغييرات المناخية والعمل علي الانتقال للاقتصاد صديق البيئة بالاضافة لعودة الكيانات الاقتصادية الكبري من بينها شركة النصر لصناعة السيارات وإعادة تصنيع سيارات بأيدي مصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي.





وأشار " أبوزيد" إلي أن هناك رسائل تبعثها الحكومة تتعلق باعادة تطوير شركات قطاع الاعمال العام بالتعاون مع القطاع الخاص لإعادة استغلالها وإعطائها قبلة الحياة للعمل والانتاج وهو ما يدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى التأكيد علي ان مصر تسير بخطي واثقة رغم الازمة العالمية التي يعاني منها الاقتصاد الدولي والمتمثلة في جائحة كورونا.





في نفس السياق أكد هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام؛ أن نسبة المكون المحلي من السيارات الكهربائية المقرر تصنيعها بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية تقدر بنسبة 85% إذ من المقرر إنتاج 25 الف سيارة في المرحلة الأولى للبيع بالسوق المحلي مع إمكانية التصدير لأوروبا، و التوجه للتصدير.





ولفت " الخولي" إلي أنه تم التعاقد مع " دونج فينج"، علي احلال السيارات المتقادمة حتي يتسني البدء في انتاج السيارات الجديدة خلال عام لتلبية احتياجات السوق، إذ يتراوح بين 350-360 الف جنيه ..





وسبق لوزارة قطاع الاعمال العام خلال العامين الماضيين، التواصل مع مسئولي صناعة السيارات الجديدة في الصين للتوصل لتصور لبدء تطوير شركة النصر لصناعة السيارات





واعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن توقيع شركة النصر للسيارات عقدين مع شركة دونج فينج الصينية لبدء تصنيع السيارات الكهربائية في مصر وإعادة تأهيل مصنع النصر لصناعة السيارات، بحضور السفير الصيني بالقاهرة؛ مشيرا إلي أنه من المقرر طرح فئتين من السيارات الكهربائية أحدهما ملاكي والأخر أجرة مضيفا سعر أعلى فئة خاصة بالملاكي سيتراوح بين 300 و 320 ألف جنيه بعد الدعم الحكومى.



