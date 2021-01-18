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خبير شئون عربية: بايدن سيحجم الدور التركي في ليبيا وسوريا ..فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:18 م
بايدن
بايدن
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محمد القاضي
قال الدكتور حامد فارس، الخبير في الشئون العربية، إن هناك علاقات وروابط تاريخية بين مصر والأردن، معقبا أنه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم أصبح هناك أكثر من 11 زيارة بين القاهرة وعمان.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تنسيقا كبيرا وتوافقا في الرؤى والمواقف الإقليمية والدولية تجاه القضايا، مشيرا إلي أن التبادل التجاري بين مصر والأردن في أعلى مستوياته وتعدى 2 مليار دولار، إضافة إلى أن الاستثمارات المباشرة قفزت إلى نصف مليار دولار.

وأوضح الخبير في الشئون العربية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن سيعمل على تحجيم دور تركيا في ليبيا وسوريا.

وأكد أن موقف القيادة السياسية المصرية ثابت فيما يخص القضية الفلسطينية، منوها بأن تولي قيادة أمريكية جديدة يتطلب تنسيق الجهود العربية وتوحيدها في محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء.

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