أحمد موسى: الدولة تسعى لتغطية قرى مصر بمشروعات الصرف الصحي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تسعى إلى تغطية كل قرى مصر بمشروعات الصرف الصحي، موضحا أن المواطن البسيط لا يهمه العاصمة الإدارية، لكن تقديم خدمة يستفيد منها مثل الصرف الصحي ورصف الطرق وتنظيف الترع.





وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن رئيس الوزراء أعلن اليوم في كلمته أمام مجلس النواب، أنه بعد عامين سوف يتم الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية؛ لافتا إلى أنه تحدث عن الإسكان الاجتماعي والعشوائيات والمناطق الخطرة.





وأوضح أحمد موسى، أن رئيس الوزراء تحدث أيضا عن دعم قرى الصعيد، ملمحا إلى أن «مصر تبني مسكنا لسكان العشوائيات والكونجرس الأمريكي محاط بالمشردين».





وأشار موسى، إلى أن الحكومة وضعت نصب عينيها كيفية الحفاظ على كل قطرة ماء، كما أنها حققت نجاحات ملحوظة في الطاقة والكهرباء وغيرها من المجالات.





كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ألقى اليوم كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.



