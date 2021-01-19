طريقة مبتكرة لعمل أرز الزعفران فى القدرة

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل أرز باللحم والزعفران فى القدرة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناوله.

مقادير أرز باللحم والزعفران فى القدرة





1 كيلو لحم رقبة مكعبات بالعظم

نصف كيلو أرز مصري

ملح

فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة زعفران شعر

قليل من كركم أو الملون الغذائى

ثمرة طماطم مقشرة مفرومة

2 بصلة مفرومة

4 فص ثوم مفروم

ورق لورا

1 كوب فلفل ألوان مفروم

2 كوب ماء التزيين

1 ثمرة فلفل حار أحمر حلقات

صنوبر محمص





طريقة تحضير أرز باللحم والزعفران فى القدرة

* يشوح اللحم في السمنة





* ويضاف له ملح وفلفل والزعفران والكركم والطماطم والبصل والثوم والفلفل وورق اللورا ويشوحوا جيدا





الأرز * يضاف





* ويوضع كل الخليط في القدرة ويضاف له الماء





* ويغلق جيدا بورق زبدة ويغلق جيدا بالخيط





* ويدخل الفرن حتى تمام الطهي





* ويوضع في طبق التقديم



