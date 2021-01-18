المغرب يستهل حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على توجو في أمم أفريقيا للمحليين





هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب يحيى جبران في الدقيقة 27 من ضربة جزاء، ليقود أسود الأطلس لتحقيق أول 3 نقاط لهم في البطولة.





وبهذه النتيجة، تحصل المنتخب المغربي على أول 3 نقاط له في البطولة، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد توجو عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.





وتضم المجموعة الثالثة منتخبي رواندا وأوغندا رفقة منتخبي المغرب وتوجو.





وحصد سفيان رحيمي لاعب المنتخب المغربي ونادي الرجاء البيضاوي، جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم.

استهل المنتخب المغربي حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على نظيره التوجولي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين المقامة بالكاميرون.