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اقتصاد

اقتصاد الإمارات|709 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:03 ص
التصرفات العقارية
التصرفات العقارية
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قسم الاقتصاد
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 709 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 118 مبايعة بقيمة 249.67 مليون درهم منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 41.17 مليون درهم و103 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 208.5 مليون درهم.

وجاءت صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" أن أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الممزر تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

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وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها مبايعة بقيمة ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3 .

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 445.93 مليون درهم منها 10 رهون أراض بقيمة 387.46 مليون درهم و 36 رهن فلل وشقق بقيمة 58.47 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 281 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 76 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 13.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 5 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 3 ملايين درهم .


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