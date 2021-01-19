بتخس من غير ما تحس.. احترس إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت تعاني من فقدان الشهية العصبي

فقدان الشهية العصبي هو حالة صحية عقلية خطيرة واضطراب أكل يهدد الحياة ،ومع العلاج المناسب يمكن العلاج ، غالبًا ما ينطوي فقدان الشهية العصبي على تحديات عاطفية وصورة غير واقعية للجسم وخوفًا مبالغًا فيه من زيادة الوزن. ومع ذلك ، يمكن أن تؤثر على الناس بشكل مختلف.





في بعض الحالات ، قد يفقد الفرد قدرًا كبيرًا من الوزن ويظهر السلوكيات المميزة لفقدان الشهية ولكنه لا يعاني من انخفاض شديد في وزن الجسم أو مؤشر كتلة الجسم (BMI). ويشير الباحثون إلى هذا على أنه فقدان الشهية العصبي غير النمطي.





وغالبًا ما يظهر فقدان الشهية العصبي خلال سنوات المراهقة أو بداية البلوغ ، ولكن يمكن أن يبدأ في بعض الأحيان في سن ما قبل المراهقة أو في وقت لاحق من الحياة.





وغالبًا ما يعتقد الناس أن فقدان الشهية العصبي مرتبط بالإناث ، ولكن يمكن أن يؤثر على الأشخاص من أي جنس، وتشير الأبحاث إلى أن خطر الإصابة باضطرابات الأكل قد يكون أعلى بين الأشخاص المتحولين جنسيًا منه لدى الأشخاص المتوافقين مع الجنس.





تشير الإحصائيات إلى أن الذكور يمثلون حوالي 25٪ من المصابين بفقدان الشهية وأن الآثار من المرجح أن تكون مهددة للحياة بين الذكور أكثر من الإناث. والسبب في ذلك هو أن الذكور غالبًا ما يتلقون تشخيصًا لاحقًا بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنه لا يؤثر عليهم.





يختلف فقدان الشهية العصبي عن فقدان الشهية العادي والذي يعني عدم القدرة على الأكل ، ويمكن أن يكون أحد أعراض الأمراض المختلفة.





ما هو مرض فقدان الشهية العصبي؟

يقيد الشخص المصاب بفقدان الشهية العصبي عن قصد تناول طعامه كطريقة لمساعدته على إدارة التحديات العاطفية. غالبًا ما تنطوي على الخوف من زيادة الوزن أو الرغبة في إنقاص الوزن.





ويمكن أن تؤدي القيود الغذائية إلى نقص التغذية ، مما قد يؤثر بشدة على الصحة العامة ويؤدي إلى مضاعفات محتملة تهدد الحياة.





قد يصعب على الشخص التغلب على التحديات العاطفية والنفسية لفقدان الشهية العصبي.





يشمل العلاج الاستشارة والنصائح الغذائية والرعاية الطبية. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى العلاج في المستشفى.





أعراض فقدان الشهية العصبي

فقدان الشهية العصبي هو حالة معقدة، والعلامة الرئيسية هي فقدان الوزن بشكل كبير أو انخفاض وزن الجسم. في حالة فقدان الشهية العصبي غير النمطي ، قد يظل وزن الشخص معتدلًا على الرغم من فقدان الوزن بشكل كبير.





قد يؤدي نقص العناصر الغذائية إلى ظهور علامات وأعراض جسدية أخرى ، بما في ذلك:





خسارة شديدة في كتلة العضلات

الخمول أو التعب أو الإرهاق

ضغط دم منخفض

الدوار أو الدوخة

انخفاض درجة حرارة الجسم مع برودة اليدين والقدمين أو انخفاض حرارة الجسم

انتفاخ أو اضطراب في المعدة

جلد جاف

تورم اليدين والقدمين

تساقط شعر

فقدان الحيض أو فترات أقل تواترا

العقم

الأرق

فقدان كثافة العظام ، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور

أظافر هشة

إمساك

عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظامها

الزغب ، وهو شعر ناعم ناعم على الجسم

زيادة شعر الوجه

رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان عند الأشخاص الذين يتقيأون بشكل متكرر





قد يُظهر الشخص أيضًا سلوكيات معينة ، مثل :

الحد من تناولهم للطعام بشكل عام أو مجموعة الأطعمة التي يستهلكونها

إظهار الاهتمام المفرط بالوزن وحجم الجسم والنظام الغذائي والسعرات الحرارية والطعام

ممارسة الرياضة بكثرة أو تناول أدوية مسهلة أو التسبب في التقيؤ

تقييم وزن الجسم وحجمه بشكل متكرر

الحديث عن "السمنة" أو زيادة الوزن

إنكار الشعور بالجوع أو تجنب تناول الوجبات

تطوير طقوس الطعام ، مثل تناول الأطعمة بترتيب معين

الطبخ للآخرين بدون أكل

الانسحاب من الأصدقاء والتفاعل الاجتماعي

تظهر علامات الاكتئاب





قد يربط الشخص بين الطعام والأكل بالذنب. قد يبدون غير مدركين أن هناك شيئًا خاطئًا أو لا يرغبون في التعرف على مشكلاتهم المتعلقة بتناول الطعام.





يؤثر فقدان الشهية العصبي على الناس بشكل مختلف. لن يتصرف كل من يعاني من هذه الحالة بنفس الطريقة ، وقد يعاني بعض الأفراد من فقدان الشهية العصبي غير النمطي ، مما يعني أنهم لن يعانون من انخفاض الوزن.



