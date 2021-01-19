بتاكل بنهم ومش قادر توقف ..إليك كل ما يمكن معرفته عن اضطراب الأكل

اضطراب الأكل بنهم هو عبارة عن فترات من الإفراط في تناول الطعام. غالبًا ما يحدث مع حالة صحية عقلية ، مثل الاكتئاب أو القلق ، يؤثر على كل من الرجال والنساء، وغالبا ما يصيب الناس في سن المراهقة والبلوغ المبكر .





ما هو اضطراب الأكل بنهم؟

يمكن أن يعاني كل من الذكور والإناث من اضطراب الأكل بنهم ، يتناول معظم الناس وجبة دسمة أحيانًا ، خاصة في أيام العطلات أو الاحتفالات الاحتفالية. هذه ليست علامة على اضطراب الأكل بنهم ، يصبح الإفراط في تناول الطعام اضطرابًا عندما يحدث بانتظام ، ويبدأ الشخص في الشعور بالخجل والرغبة في السرية بشأن عاداته الغذائية ، على عكس الأكل من أجل المتعة ، فإنه ينبع من مشكلة نفسية أو عقلية لم يتم حلها أو في بعض الأحيان حالة طبية.





تشير إحدى الدراسات إلى أن اضطراب الأكل بنهم يصيب ما يصل إلى 3.5 في المائة من الإناث في الولايات المتحدة و 2 في المائة من الذكور، يشير أحد المصادر إلى أن 40 في المائة أو أكثر من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأكل بنهم هم من الذكور.





الأعراض اضطراب الأكل

الشخص الذي يعاني من اضطراب الأكل بنهم يستهلك بانتظام كميات كبيرة وغير صحية من الطعام ، أضاف الدليل التشخيصي والإحصائي للرابطة الأمريكية لعلم النفس (APA) ، الإصدار الخامس (DSM-5) ، اضطراب الأكل بنهم إلى قائمة تشخيصات الصحة العقلية في عام 2013.





المعايير الرئيسية هي كما يلي:





ينخرط الفرد بشكل متكرر ومستمر في الشراهة عند تناول الطعام.





تشمل نوبات الأكل بنهم:





الأكل بسرعة أكبر من المعتاد

الأكل حتى يشعر الشخص بالامتلاء

الأكل كثيرا عندما لا تكون جائعا

الأكل بمفرده بسبب الإحراج من الكمية

الشعور بالاشمئزاز أو الاكتئاب أو الذنب بعد تناول الطعام

لتشخيص اضطراب الأكل بنهم ، يجب على الشخص الإفراط في تناول الطعام مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة 3 أشهر أو أكثر ، وفقًا لـ DSM-5 .





لا ينطوي الإفراط في تناول الطعام عادةً على الإفراط في ممارسة الرياضة والتطهير والصيام واستخدام المسهلات ، كما هو الحال مع الشره المرضي العصبي أو فقدان الشهية العصبي ، على الرغم من أن الشخص قد يفعل ذلك في بعض الأحيان.





ونتيجة لذلك، هناك خطر من زيادة الوزن، مما يؤدي إلى السمنة ، السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، وغيرها من المضاعفات.





يمكن للشخص المصاب باضطراب الأكل بنهم:





تشعر أن سلوك الأكل لا يمكن السيطرة عليه

اتباع نظام غذائي متكرر ولكن يجدون صعوبة في الالتزام بالنظام الغذائي أو فقدان الوزن

خطط لحفلة واشترِ طعامًا خاصًا مقدمًا

تخزين الطعام

إخفاء حاويات الطعام الفارغة

لديهم مشاعر الذعر وقلة التركيز والقلق واليأس

ذكرت الجمعية الوطنية الأمريكية لاضطرابات الأكل (NEDA) دراسة وجدت أن 36.8 في المائة من النساء اللواتي كن في المستشفى أثناء العلاج من اضطراب الأكل يشاركن في إيذاء النفس.





اضطرابات الأكل والصحة العقلية

يمكن أن يكون التوتر والقلق من أسباب اضطراب الأكل بنهم.

غالبًا ما ينبع اضطراب الأكل بنهم من مشكلة صحية عقلية كامنة.





الظروف التي تحدث عادة مع الشراهة عند تناول الطعام تشمل :





اضطرابات المزاج والقلق

اضطراب اكتئابي حاد

اضطراب الوسواس القهري (OCD)

اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

اضطراب تعاطي الكحول أو المخدرات

اضطراب الشخصية الحدية

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مزيد من التحديات العاطفية. قد يمر الفرد بدورة من الذنب حيث:





تشعر باليأس من الوقوع في فخ

تشعر بالذنب

محاولة الانضباط الذاتي

الانخراط في حفلة أخرى

تدني احترام الذات هو عامل أساسي شائع في اضطرابات الأكل ، بما في ذلك الإفراط في تناول الطعام. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى إلقاء اللوم على الذات والمزيد من الضرر لاحترام الذات.









متى ترى الطبيب

يمكن أن يؤثر الإفراط في تناول الطعام بشكل خطير على الصحة العقلية والجسدية للشخص يجب على أي شخص يلاحظ أنه مضطر لتناول كميات كبيرة من الطعام أن يرى الطبيب ، حتى لو كان وزنه صحيًا يقوم الطبيب أيضًا ببعض الاختبارات للتحقق من وجود حالات طبية إضافية ، مثل مشاكل القلب أو المرارة . يمكن أن تنجم هذه المشكلات وغيرها عن الإفراط في تناول الطعام.





غالبًا ما يجد الناس صعوبة في إخبار شخص ما - بما في ذلك الطبيب - بأنهم يعانون من اضطراب الأكل بنهم. ومع ذلك ، يمكن أن يساعد العلاج في حل كل من عادات الأكل غير المنضبطة وأي مشكلات عاطفية أساسية قد تسببها يشعر الشخص بالإحراج والعزلة. يمكن أن تساعد معالجة المشكلات الأساسية ، مثل القلق والاكتئاب ، في حل المشكلة.





عوامل الخطر

و السبب الدقيق من الشراهة عند اضطراب في الأكل ليست واضحة، ولكن العوامل البيولوجية، والصفات الشخصية، والتأثيرات البيئية - مثل التشهير الجسم - يمكن أن تسهم جميع.





ربط الباحثون عددًا من عوامل الخطر باضطراب الإفراط في تناول الطعام:





العمر : يمكن أن يحدث اضطراب الأكل بنهم في أي عمر ، ولكن تبدأ العلامات الأولى لنهم الأكل غالبًا في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات. وجدت دراسة أجريت على طلاب الجامعات أن اضطراب الإفراط في تناول الطعام شائع نسبيًا بين الرجال وكذلك النساء ، وقد يترافق مع الإفراط في ممارسة الرياضة والقلق بشأن صورة الجسم.





التاريخ الشخصي والعائلي : يبدو أن التشهير بالجسم ، حيث يتلقى الشخص انتقادات لشكل جسمه أو حجمه ، يزيد من خطر الإصابة باضطراب في الأكل ، بما في ذلك الإفراط في تناول الطعام. إذا كان الفرد يعاني من اضطراب آخر في الأكل ، أو اكتئاب ، أو أي نوع من الإدمان ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة المخاطر.





اضطرابات الأكل الأخرى : الأشخاص الذين يعانون أو عانوا من اضطراب آخر في الأكل ، مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي ، يكونون أكثر عرضة للإصابة باضطراب نهم الطعام.





الحالات ذات الصلة : يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية ، مثل متلازمة برادر ويلي ، إلى الإفراط في تناول الطعام. تؤثر هذه المتلازمة على غدة ما تحت المهاد ، ونتيجة لذلك ، على إنتاج الهرمونات ، بما في ذلك الآلية التي تتحكم في الشهية. لا يخبرهم جسد الشخص بالامتلاء ، فيستمر في الأكل.





اتباع نظام غذائي: وفقًا لـ OWH ، فإن النساء اللاتي يتبعن نظامًا غذائيًا أكثر عرضة للإصابة باضطراب الشراهة عند تناول الطعام بنسبة 12 مرة مقارنة بمن لا يتبعن نظامًا غذائيًا. بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأكل لم يتبعوا نظامًا غذائيًا مطلقًا ، في حين أن آخرين لديهم تاريخ في اتباع نظام غذائي. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد اتباع نظام غذائي كعامل خطر.





مشاكل الصحة العقلية : يشعر الأشخاص المصابون باضطراب الأكل بنهم أنهم يفتقرون إلى السيطرة على أكلهم. ليس من غير المألوف أيضًا أن يكون لديك مشاكل في التكيف مع التوتر والقلق والغضب والحزن والملل والقلق ، وقد يكون هناك ارتباط بالاكتئاب.





سمات الشخصية : كونك منشد للكمال أو لديك نوع أو اضطراب في الشخصية الوسواسية ، مثل اضطراب الوسواس القهري (OCD) يمكن أن يجعل اضطراب الأكل أكثر احتمالا.





الاعتداء الجنسي : أبلغ بعض الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب عن تعرضهم للاعتداء الجنسي في صغرهم. تقتبس NEDA إحصاءات تشير إلى أن ما يصل إلى 35 في المائة من الإناث و 16 في المائة من الذكور الذين يعانون من اضطراب الأكل بنهم قد تعرضوا لصدمة جنسية.





توقعات المجتمع : قد يكون تركيز وسائل الإعلام ، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ، على شكل الجسم ومظهره ووزنه محفزًا لاضطراب الشراهة عند تناول الطعام. قد يؤدي التركيز الشديد على النحافة ، ربما بسبب الضغط الاجتماعي أو المهني ، إلى زيادة المخاطر.





علم الأحياء : قد تلعب العوامل البيولوجية والجينية دورًا. قد يؤثر تأثير التغيرات الجينية على الشهية على عادات الأكل لدى الشخص. يعتقد بعض الباحثين أن ميكروبيوتا الأمعاء قد يكون لها تأثير.

علاج او معاملة اضطراب الأكل

يهدف العلاج عادة إلى:





تقليل وتيرة الشراهة

تحسين الرفاه العاطفي

غالبًا ما يتضمن علاج اضطراب الأكل عدة جوانب.

تقديم المشورة

يمكن أن يساعد العلاج بالكلام الشخص على معالجة المشاعر مثل الشعور بالذنب والعار وتدني احترام الذات ، بالإضافة إلى القلق والاكتئاب وغيرها من المشكلات.

يمكن للعلاج السلوكي المعرفي (CBT) تعليم الناس طرقًا جديدة للتعامل مع النزاعات والتحديات الأخرى وحلها. يمكن أن تساعد الاستشارات الغذائية الشخص على تطوير طرق صحية لتناول الطعام.





دواء

A انتقائية السيروتونين reuptake المانع (SSRI) المضادة للاكتئاب مثل بروزاك، قد يساعد إذا كان الشخص لديه شرط الكامنة، مثل الاكتئاب والاجتماعية رهاب ، واضطراب الوسواس القهري (OCD). قد يصف الطبيب أيضًا مثبطات الشهية.





علاجات أخرى

مجموعات الدعم : يمكن أن يساعد الانضمام إلى مجموعات المساعدة الذاتية والدعم وحضورها في إزالة الشعور بالعزلة.





السيطرة على الوزن : التركيز الرئيسي للعلاج هو معالجة مشاكل الصحة العقلية التي تكمن وراء الحالة. ومع ذلك ، فإن تطوير عادات الأكل الصحية سيساعد الشخص أيضًا على إنقاص الوزن على المدى الطويل ، إذا لزم الأمر.





ومع ذلك ، تنصح خدمة الصحة الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة الأشخاص بعدم اتباع نظام غذائي أثناء العلاج ، حيث يمكن أن يعقد العلاج ويزيد الأعراض سوءًا.









الوقاية من اضطراب الأكل

قد يساعد تناول القليل ومتكرر والاحتفاظ بمذكرات طعام في منع اضطراب الأكل بنهم.

لا توجد وسيلة للوقاية من اضطراب الإفراط في تناول الطعام ، ولكن الأفراد الذين يشعرون أنهم في خطر يمكنهم اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر ومنع حدوث مضاعفات.





يمكن أن يكون اضطراب الأكل خطيرًا جدًا وضارًا بصحة الشخص ، ويجب على أي شخص يعاني من علامات المشكلة أن يفكر في طلب المساعدة الطبية.





قد يساعد ما يلي الأفراد المعرضين لخطر الاضطراب في التحكم في تناولهم للطعام:





الاحتفاظ بمذكرات طعام : يمكن أن يساعد ذلك الشخص على تحديد ما إذا كان لديه مشكلة في استهلاك طعامه ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن أنماط الأكل أو أنواع الطعام تميل إلى إثارة شعور مفاجئ وكاذب بالجوع.

تناول الأطعمة منخفضة السكر : الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ستطلق السكر بشكل أبطأ وأكثر اتساقًا على مدار اليوم. يمكن أن تساهم الأطعمة السكرية والكحول والكافيين في تقلبات الجلوكوز.

طعام أقل ، في كثير من الأحيان : يمكن أن يساعد تناول وجبات أصغر بشكل متكرر في الحفاظ على الشعور بالامتلاء طوال اليوم ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ، والتي تعد عامل خطر للإصابة بمرض السكري.

مصدر المعلومات موقع medicalnewstoday .