يعطل المصالح .. برلماني يهاجم محافظ أسيوط: عامل ختم يخلي به مسئوليته القانونية

قال البرلماني ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان محافظ أسيوط يعتمد لنفسه "ختما" يبرئ به نفسه من أي مسئولية قانونية بعد توقيعه على أي ورقة.





وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن المحافظ بهذا الشكل يعطل مصالح المواطنين ويشكك المواطنين في الأوراق التي مضى وختم عليها؛ موضحا أنه مسئول عن كل كلمة يقولها على الهواء.





ومن جانبه عرض «موسى» صورة الختم على الهواء مرددا: «على مسئولية النائب ياسر عمر لأنه صاحب حصانة».





ولفت عمر، إلى أن وزارة الدكتور مصطفى مدبولي تحملت كثيرا لخوض معركة الاصلاح الاقتصادي، موضحا أنها أيضا ارتكبت بعض السلبيات لكن غالبية الوزراء على مستوى عال من الكفاءة والمهنية.





وأكد أن بيان الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب اليوم كان دقيقا جدا، منوها بأن استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين ووزير التنمية المحلية حق أصيل لمجلس النواب.





وأشار عمر، إلى أن بعض الوزراء السلبيين في حكومة مدبولي يعطلون مصالح الناس ويجب ان يتم تغييرهم فورا؛ مرددا: «مجلس النواب كشر عن انيابه للحكومة لمعالجة الاخطاء الموجودة».





وتابع عمر: «هناك بعض الوزراء اصحاب الأيدي المرتعشة يجب ان يتم تغييرهم».





كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ألقى اليوم كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للاطلاع على ما تتضمنه من نتائج.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.



