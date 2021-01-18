«الكريوين» يخاطب رئيس المحامين العرب بشأن الحسابات الرسمية على مواقع التواصل

خاطب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، نقيب المحامين المصريين رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، للإعلام بأن كافة الإيميلات والحسابات الخاصة بالاتحاد على كل من الإنستغرام وتويتر وفيسبوك وغيرها من الحسابات هي عينها التي يتم التعامل عليها.





وأضاف الخطاب: «كافة المراسلات التي تصدر غير مذيلة بتوقيع الأمين العام المنتخب هي والعدم سواء؛ لصدورها من موظفين ليست لهم أية صفة في تمثيل الاتحاد، وتمت إحالتهم إلى المحاكمة العمالية».





جاء نص الخطاب كالآتي: نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب نحييكم بتحية الحق والعروبة، تحية السلم والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،،

يسر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أن تهديكم خالص التحية ووافر التقدير، مثمنين لكم دوام التوفيق والسداد في مسيرة عملكم الحافلة بالعطاء والبذل.. فإنه، وفي ظل الاستمرار غير المبرر ممن لا يمتلكون ثمة صفة في تمثيل اتحاد المحامين العرب، أو التحدث باسمه، وتأكيدًا على ما أبديناه في كتبنا السابقة بأن صاحب الصفة الشرعية والقانونية في تمثيل الاتحاد هو أمينه العام المنتخب، وأن أية مراسلات أو مخاطبات تصدر من غيره تكون منعدمة وهي والعدم سواء. لذا، يرجى التفضل بالعلم بأن كافة الإيميلات والحسابات الخاصة بالاتحاد على كل من الإنستغرام وتويتر وفيسبوك وغيرها من الحسابات هي عينها التي يتم التعامل عليها، وأن كافة المراسلات التي تصدر غير مذيلة بتوقيع الأمين العام المنتخب هي والعدم سواء؛ لصدورها من موظفين ليست لهم أية صفة في تمثيل الاتحاد، وتمت إحالتهم إلى المحاكمة العمالية.



