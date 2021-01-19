تحليل| 5.4 مليار جنيه كمبيالات مخصومة من عملاء البنوك بالقطاع العائلي بنهاية أغسطس الماضي

تراجعت أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك من القطاع العائلي من غير الحكومة بالعملة المحلية بنهاية أغسطس الماضي إلى 5.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 5.521 مليار جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 5.5 مليار جنيه في يونيو 2020.









وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن أرصدة الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك بالعملة المحلية للقطاع الصناعي بالعملة المحلية بنهاية أغسطس الماضي قد سجلت نحو 4.5 مليار جنيه مقابل 4.51 مليارا في يوليو السابق ومقارنة بـ4.231 مليار جنيه في يونيو 2020.

















وبلغت أرصدة الكمبيالات المخصومة من القطاع التجاري نحو ما يقارب ملياري جنيه بنهاية أغسطس السابق ومقاربل 2.3 مليار جنيه في يوليو الماضي بعد أن كانت 2.33 مليار جنيه في يونيو من نفس السنة.









ووصلت أرصدة القطاع الخدمي من الكمبيالات المخصومة بالعملة المحلية لعملاء غير الحكوم إلى 788 مليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 787 مليون جنيه في يوليو الفائت ومقارنة بـ 807 ملايين جنيه في يونيو من نفس السنة.