إهدار للمال العام.. رئيس شكاوى البرلمان يكشف حجم الفساد فى الشركة العامة لتجارة الجملة

قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه يقدر شخص وزير التموين، وكان زميلا سابقا لهم بمجلس النواب، ولكنه يشعر أن أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، هو من يدير وزارة التموين، وهو قوة مركزية في الوزارة، ويدير الوزارة لأكثر من 20 عاما ويتعاقب عليه وزراء التموين.





وأضاف "ناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن هناك تدخلات كبيرة من أحمد الوكيل في وزارة التموين وسياستها، فهو أكبر مستورد للسكر والسلع الغذائية، وأكبر تاجر تتعامل معه الوزارة، وهو يتحكم في المكافآت التي تصرف للموظفين في الوزارة منوهًا بأنه وجه تساؤلات واضحة لوزير التموين حول ذلك ويجب الإجابة عليها.





وتابع رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الشركة العامة لتجارة الجملة بها مشكلات كبرى وأمناء المخازن فيها يفرضون مبالغ غير مستحقة على السكر والزيت، بما يؤدي بارتفاع أسعار السلع الموجودة في التموين عن قيمتها الحقيقية في السوق، وهذا يعتبر إهدارا للمال العام.