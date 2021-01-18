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توك شو

نشأت الديهي: العلاقات المصرية اليونانية مميزة وفي أوج مراحلها

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:17 م
الرئيس السيس
الرئيس السيس
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التقى اليوم الفريق أول كونستانتينوس فلوروس، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن العلاقات المصرية اليونانية مميزة، وهناك مناورات مشتركة وأعداء مشتركين، وقواسم وشواغر مشتركة منها أمن شرق البحر الأبيض المتوسط، وترسيم الحدود مع اليونان، والتهديدات التركية لأمن شرق المتوسط.

وأكد أن العلاقات المصرية اليونانية على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والتقني في أوج مراحلها، وهذا ليس موجها لأحد، فمصر ليست دولة معتدية لكنها جاهزة ومستعدة، والجاهزية والاستعداد عنوان العسكرية المصرية.
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