ما حكم قراءة القرآن على الميت بطريقة الخاتمة؟ .. الإفتاء تجيب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أنا وإخوتي نوزع أجزاء القرآن الكريم علينا ثم نقرأه كاملا ونهب ثواب قراءته لأبي المتوفي، فهل هذه القراءة تجوز؟.





وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه يجوز قراءة القرآن بطريقة "الخاتمة" منوها بأن هذه أصبحت ثقافة في مجتمعنا، وثواب هذه القراءة يصل للميت، وكذلك توزيع أجزاء القرآن وقراءتها جائزة، فهم يجلسون بنية واحدة وهي نية إيصال الثواب للميت.





هل ذكر الله بدون وعي له ثواب ؟ الإفتاء تجيب

هل ذكر الله بدون وعي له ثواب ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأجاب شلبي أن من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده انه يعطيهم الثواب بمجرد النية يعني اذا همّ الانسان بفعل خير ولم يفعله فله حسنة فما بالنا بمن يفعل الشيء ويذكر الله .





وتابع: مسألة الوعي او عدمه متغيرة تأتي وقد لا تأتي وهي مرتبطة بالخشوع، وفي كل الأحوال على الإنسان ان يستمر في الطاعة وأن يذكر ربه حتى لو تسرب اليه الشيطان ووسوس اليه بأنها ليست كما يجب وان شاء الله سيأخذ الثواب.