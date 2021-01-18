ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تقرير حكومي: 5.5 مليار جنيه الاعتمادات الموجهة لقرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:09 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
Advertisements
آية الجارحي
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لحجم الاعتمادات الموجهة لقرى المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إذ وصلت جملة الاعتمادات  إلى 5.5 مليار جنيه موجهة إلى 1901 تدخل شملت 3.3 مليار جنيه في العام المالي 19/2020، و2.2 مليار جنيه في العام المالي 20/2021.

ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التي بدأت في يوليو 2019 حتى نهاية 2020 تضمنت 143 قرية في 46 مركزا بـ11 محافظة، ووصل عدد المستفيدين إلى 1.8 مليون مستفيد.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجه الدولة المصرية لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، وأن العدالة المكانية هي أحد مستهدفات خطة الدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مؤشر جودة الحياة، وهو مؤشر مركب يهدف إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وانعكاساتها على حالة التنمية المستدامة، موضحة أن ذلك يتم من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد تلك الجهود، مؤكدة أن من بين النتائج الاستراتيجية للمبادرة في قرى المرحلة الأولى تحسن مؤشر جودة الحياة بحوالي 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تشمل 605 مشروعات.. التخطيط تعلن ملامح خطة المواطن الاستثمارية في البحيرة للعام المالي 20/2021

323 مشروعا تنمويا .. وزارة التخطيط تعلن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في قنا

وزارة التخطيط تعلن خطة المواطن الاستثمارية بقنا لعام 20\21.. 6.6 مليار جنيه استثمارات.. و323 مشروعا تنمويا جديدا

بزيادة 34% عن خطة العام الماضي.. التخطيط : 13,3 مليار جنيه استثمارات بمحافظة مطروح٢٠٢١

بنسبة زيادة 16%.. التخطيط تخصص 7.1 مليار جنيه استثمارات لمحافظة أسيوط بخطة 20/ 2021

هالة السعيد: 4.4 مليار جنيه حجم استثمارات حياة كريمة في أسيوط.. المستفيدون 02.1 مليون مواطن.. وزيادة 16% في حجم الاستثمارات العامة

ترشيحاتنا

أمطار بالقاهرة.. الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين.. فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شديد البرودة والقاهرة تصل لـ 9 درجات

بعد إساءته للفنانين.. النائب رياض عبد الستار يقدم اعتذارا مكتوبا بخط يده

هل استخدام مبيد حشري لمكافحة النمل حرام؟ الإفتاء ترد.. فيديو

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

شاهد| اقتحام مسجد "آل البيت" وسرقة محتوياته ببرديس في سوهاج

Advertisements

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

التعليم: استكمال خطة التنمية المهنية للمعلمين حتى 20 فبراير

خادشة للحياء.. ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

حالته متدهورة بسبب كورونا .. تطورات الوضع الصحي لـ حما أحمد السقا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

خدوها مني هينال الثقة.. أحمد موسى: مدبولي عجبني جدا وهو بيتكلم في مجلس النواب

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور

صدق أو لا تصدق.. دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك

نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟