محافظ جنوب سيناء يتفقد عيادة السفاري على هامش ختام مهرجان الهجن بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عيادة السفاري والهجن بقرية التراث البدوي بشرم الشيخ ضمن فعاليات الاحتفال بمرور عام عن ذكري افتتاح مضمار سباقات الهجن الدولي بشرم الشيخ والتي كان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسمو الأمير محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في يناير من العام الماضي 2020.





يشار إلي أن العيادة مجهزة بالأجهزة والأدوات والمعدات الطبية الحديثة منها أجهزة خاصة بالقلب وأجهزة الأوكسجين ويمكن إجراء عمليات جراحية بسيطة بها وجميع الإصابات الخاصة برياضة الهجن والخيول والسفاري وإصابات البيتش باجي، وجاري استكمال العيادة بصيدلية شاملة.





علاوة علي أن العيادة تشمل عربة إسعاف مجهزة لنقل الحالات من مكان السفاري أو الهجن للعيادة للقيام بالإجراء الطبي اللازم.





رافق المحافظ اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.





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