حكم بنقل أموال 89 من قيادات الإخوان لخزانة مصر.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو يؤكد أن المحكمة المصرية قضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات الإخوان ونقلها إلى خزانة الدولة المصرية.





الفيديو ان الحكم صدر بناء على الدعوى التي أقامتها لجنة التحفظ على وقائمة تشمل الرئيس الراحل محمد مرسي ومحمد بديع مرشد الجماعة وخيرت الشاطر نائب المرشد . وأضافعلىالدعوىأقامتهاعلى أموال الإخوان الأسماء





أوضح الفيديو ان القائمة تضمنت ايضا قيادات بالجماعة منهم عبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي ومحمد وهدان وباسم عودة ومحسن راضي وأسامة ياسين وحسام أبو بكر .



