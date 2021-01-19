حكم بنقل أموال 89 من قيادات الإخوان لخزانة مصر.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو يؤكد أن المحكمة المصرية قضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات الإخوان ونقلها إلى خزانة الدولة المصرية.
وأضاف الفيديو ان الحكم صدر بناء على الدعوى التي أقامتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان وقائمة الأسماء تشمل الرئيس الراحل محمد مرسي ومحمد بديع مرشد الجماعة وخيرت الشاطر نائب المرشد .
أوضح الفيديو ان القائمة تضمنت ايضا قيادات بالجماعة منهم عبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي ومحمد وهدان وباسم عودة ومحسن راضي وأسامة ياسين وحسام أبو بكر .
وتابع الفيديو ان اللجنة تحفظت ايضا على اموال 1589 اخوانيا و118 شركة و 1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا الكترونيا وقناة فضائية .