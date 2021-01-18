نشأت الديهي: "مدبولي" من أفضل رؤساء الحكومات على مدار عقود

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجلس النواب بدأ العمل الرقابي مبكرًا لمراقبة أعمال الحكومة، منوهًا بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ألقى اليوم بيانا أمام مجلس النواب، وهو بيان كان منتظرا وعلى قدر التوقع.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان كان شاملا جامعا مقنعا يعكس جهود الحكومة والإنجازات الضخمة التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة.





وأشار إلى أن رئيس الوزراء كان بارعًا في عرض وجهة نظر الحكومة حيال جميع القضايا، موجهًا رسالة حب وتقدير لرئيس الحكومة الذي نجح نجاحا باهرا في إدارة الحكومة في ظل ظروف صعبة للغاية، فهو شخص آمن بما يفعل، وكان على قدر المسئولية، ويعتبر من أفضل رؤساء الحكومات على مدار عقود فهو يعمل بحرفية وصدق وإخلاص وتفاني.





وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء أعلن خلال بيانه أمام مجلس النواب أن هناك 7320 مشروعا تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2019 أي بمعدل 400 مشروع شهريًا، و100 مشروع في كل أسبوع، معقبًا: "الدولة تنفيذ 100 مشروع أسبوعيًا، و13 مشروع يوميًا، خلينا نغيظ أهل الشر.. مصر تفتح مشروع جديد كل ساعتين".





وأضاف "الديهي"، أن هذه المشروعات تم تنفيذها بأيادي المصريين ولصالح المصريين، ومردودها سيكون للمصريين، مؤكدًا أن هذه المشروعات يتم تنفيذها بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة بصعيد مصر وجنوب سيناء والمحافظات الحدودية.





وتابع، أن ما رأيناه بأعيننا يعجز اللسان عن التعبير عنه، معقبًا: "بنصحى الصبح نلاقي المشروع ومنعرفش اتعمل امتى"، متحديًا أن تكون هناك دولة في العالم تقوم بتنفيذ مشروع كل ساعتين مثل مصر، مؤكدًا أننا نمر بمرحلة إعادة بناء الدولة المصرية العصرية.