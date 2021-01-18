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نشأت الديهي: بدأنا موسما برلمانيا ساخنا يعيد لمجلس النواب رونقه

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:12 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البرلمان المصري الجديد بدأ عمله بلياقة برلمانية مرتفعة ويسجل أهدافا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وجه سؤالا للدكتور علي مصيلحي وزير التموين، عن سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية بوزارة التموين، وقال إنه يشعر أن "الوكيل" هو من يتحكم في وزارة التموين، وهذا السؤال يدور في أذهان الكثير من المصريين.

وتابع أن ما يجري في البرلمان اليوم يوم تاريخي يُسطر للبرلمان، فنحن أمام موسم برلماني ساخن يعيد إلى البرلمان رونقه.

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