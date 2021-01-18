مشاهد من جلسة المواجهة بين البرلمان والحكومة.. المستشار جبالي حاسم بقوة القانون.. واختفاء هذه الظاهرة

"الانضباط والإيجاز" تلخص الكلمتين السابقتين أسلوب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الحالي، في إدارة جلسات برلمان 2021، وهو أسلوب يليق بـ "شيمة البرلمان المصري الذي يعبر عن حضارة مصر الكبيرة" على حد قوله.





وتأكيدا على هذا الأسلوب، وضع المستشار جبالي رئيس المحكمة الدستورية السابق، عددا من القواعد المنظمة لعمل الجلسات، خلال جلسة أمس الأحد، والتي جاءت كالآتي:

- البعد عن الكلام النظرى والإطالة في الحوار.

- تفعيل التابلت الإلكترونى للحد من تداول الأوراق في ظل وباء كورونا والالتزام بالممارسة البرلمانية.

- لن تمنح الكلمة إلا لمن تقدم بها في اليوم السابق للجلسة.

- لن نميز أغلبية أو معارضة ومن لم يتقدم بالكلمة لن يسمح له بالحديث.





وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بتنفيذ هذه القواعد بدءا من اليوم الاثنين، وهو ما ظهر واضحا خلال جلسة اليوم، التي على الرغم من تزاحم أحداثها إلا أنها لم تستغرق الكثير من الوقت بسبب تنظيم إدارة الجلسة والتزام النواب بقواعد رئيس المجلس.





وشهد مجلس النواب اليوم، جلسة دسمة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، حيث بدأت الجلسة بإلقاء رئيس الوزراء بيانه الذي تضمن برنامج الحكومة، تبعه بعد ذلك كلمة وزيري التنمية المحلية والتموين.





كان الانضباط ظاهرا في بداية الجلسة بحضور النواب في موعدهم دون تأخير، كما حضر رئيس الحكومة قبل موعده وكذا وزيري التموين والتنمية المحلية، كل التزم بموعده ومقعده وكلمته دون تجاوز.





حضور الوزراء جاء استجابة لقرار اللجنة العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتي قررت استدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية، وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.





كما جاء الحضور بعد أقل من 24 ساعة من موافقة مجلس النواب على قرار الاستدعاء، الأمر الذي يدل على حسم برلمان 2021 برئاسة المستشار جبالي في تنفيذ الدستور والقانون وسرعة استجابة الحكومة لقرار البرلمان.





وكان من اللافت أيضا عدم الالتفاف حول الوزراء للتوقيع على الطلبات أو للتشاور معهم كما كان يحدث في السابق، هذا بالإضافة إلى أن عدم الإطالة في الحديث وتجنب الكلمات الجانبية أو الكلام بدون إذن، فالجميع كان ملتزما ومنظبطا نواب ووزراء، لذلك مرت الجلسة بسلاسة دون الكثير من الوقت والجهد.





الالتزام بقواعد رئيس المجلس لم يعني صمت النواب أو عدم إلقاء كلمتهم وطلباتهم للوزراء، بل على العكس تحدث الجميع -ممن طلبوا إذن الكلمة مسبقا- معارضة وأغلبية بل والمثير للدهشة أن الأغلبية عارضت الحكومة بضراوة في أكثر من مناسبة.





وعلى الرغم من إشادة الجميع ببيان رئيس الحكومة وبرنامجه الذي ألقاه بالجلسة العامة إلى أن ذلك لم يمنع النواب من ممارسة دورهم الرقابة ومسائلة الوزراء عن المشكلات والمخالفات والتساؤلات التي تهم الكثير من المواطنين.





من ضمن هذه التساؤلات كان سؤال النائب علاء عابد لوزير التنمية المحلية حول تورط شخصيات عامة في التصالح على مخالفات البناء وتساؤل النائب رياض عبدالستار: "من الجاني في قانون التصالح في مخالفات البناء هل السلطة التفيذية أو المشرع؟"، بجانب ما أعلنه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية حول وجود "شللية" داخل الحكم المحلي من قبل كبار الموظفين.





نفس الحال لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي، الذي تلقى عدة تساؤلات هو الآخر بدوره عن طريقة صرف المكافآت في الوزارة، أسباب ارتفاع أسعار السلع التموينية مقارنة بالسوق، سبب قيام التموين بإضافة المواليد رغم قرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى وقائع إهدار مال عام ببطاقات التموين.





كما انتقد النائب أحمد الشرقاوي عضو تكتل المعارضة "25-30" وقف التقديم لمشروع جمعيتي وحذف بعض المستفيدين من التموين، كما انتقد بيانات الوزراء أمام المجلس، قائلا: "هناك العديد من الملفات ولا نريد أن نتعامل بسياسة دغدغة المشاعر، ويكفى أن نواب برلمان 2016 سقطوا شعبيا فى الشارع".



