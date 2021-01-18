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صدمة تامر أمين بعد خسارة منتخب مصر من السويد في مونديال اليد.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:13 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على مباراة منتخب مصر والسويد في مونديال كرة اليد، إن خسارة منتخب مصر من السويد يصعب من مهمة مصر في  مجموعة الدور الرئيسي.

وظهرت ملامح الصدمة والحزن على وجه الإعلامي تامر أمين نتيجة هزيمة منتخب مصر لكرة اليد على يد نظيره منتخب السويد.

وأضاف تامر أمين في برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن منتخب مصر لكرة اليد قدم مباراة رائعة أمام منتخب السويد.

وانتهت مباراة منتخبي مصر والسويد في المواجهة الثالثة والأخيرة في الدور الأول لبطولة العالم لليد بنتيجة 24-23 للسويد، وعلى الرغم من قوة المنافسة إلا أن المباراة شهدت تألقا للحارس كريم هنداوي، الذي تصدى للعديد من الكرات الصعبة من الخصم.

شهد الشوط الأول منافسة قوية بين الفريقين، وسعى الفراعنة للحفاظ على التقدم الدائم لكن المنافس كان ندا قويا وتعادل أكثر من مرة حتى الـ15 دقيقة الأولى، وطوال الـ15 دقيقة الاخيرة من الشوط الأول سعت السويد الى تقليص الفارق مع مص، إلا أن الفراعنة نجحوا في إفساد الشبكة الدفاعية للخصم وإنهاء الـ30 دقيقة الأولى بالتقدم.

جاء الشوط الثاني أكثر شراسة وندية بين الفريقين، حيث حافظ الفراعنة على التقدم لبضع دقائق إلا أن السويد نجحت في التعادل بعد 10 دقائق من بداية الشوط، واستمرت شدة المنافسة حتى نهاية المباراة بفارق هدف وحيد للسويد.

وضمت قائمة منتخب مصر للقاء كلا من : كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار. 
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