ابن المخرج فهمي عبد الحميد يكشف عن صاحب شخصية فطوطة الحقيقى .. فيديو

أكد المخرج وائل فهمي عبد الحميد ابن المخرج فهمي عبد الحميد أن والده كان يعمل لفترات طويلة في إخراج الفوزير، وكان يستمر في الإخراج حتى تصل إلى أول أيام العيد، وفي بعض الأحيان كان يتواجد بالمنزل كل 15 يوما.





وأضاف عبد الحميد خلال لقاء له لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أنه في اليوم الأول لرمضان عند إذاعة حلقات فوازير جديدة كانت الأسرة تنتظر بفارغ الصبر ردود الأفعال حول الحلقة الأولى ومدى نجاحها وكان التوتر يسيطر على الأسرة.





أن والده استوحى شخصية فطوطة منه مؤكدا أنه كان ينتظر والده وهو طفل صغير خلف باب المنزل وهو يرتدي بدلته وحذاءه وكان حجمه صغير للغاية فكانت الملابس فضفاضة عليه وتابع نجل المخرج فهمي عبد الحميد





وأشار إلى أن والده استمر يحتفظ بملامح ما حدث عندما كان يرتدي ملابسه وقام باستحضار ملامح شخصيته وهو صغير وقام بإسقاطها على شخصية فطوطة في الفوازير الشهيرة.



