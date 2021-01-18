خلفا للشهيد الطباخ.. خالد عبد الغنى وكيلا لمديرية الصحة في القليوبية





وجاء القرار لمدة عام خلفا للدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الذى وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا. وجاء قرار وزيرة الصحة بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهوري رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وبناءا على الظروف الصحية الطارئة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتضمن القرار فى مادته الأولى تكليف الدكتور خالد جمال عبد الغنى أخصائي أول طب بشرى بمديرية الشئون الصحية بالمنيا، للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، وذلك لمدة عام خلفا للدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الراحل إثر إصابته بفيروس كورونا، كما تضمنت المادة الثانية أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتكليف الدكتور خالد جمال عبد الغنى أخصائي أول طب بشرى بمديرية الشئون الصحية بالمنيا، للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.