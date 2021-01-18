محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير الشوارع والمحاور الجديدة .. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددًا من الأحياء غرب وشرق مدينة كفر الشيخ؛ لمتابعة تطوير الشوارع والمحاور الجديدة.





رافق المحافظ خلال الجولة، عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والعميد سامح رشاد ، مدير إدارة المرور.





وجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لأصحاب المحال بشارع إبراهيم المغازي؛ لالتزامهم بخط التنظيم ، وإزالة التعديات على الشارع الرئيسي.





كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، الأعمال الجارية لرصف الجزيرة الوسطى بشارع كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالانترلوك، والأعمال الجارية بشارع صبري القاضي ، وتحويل الشارع لاتجاهين، وخاصة للقادمين من سكة روينة دخولا على منطقة غرب المدينة.





كما تفقد الأعمال الجارية بشارع 21 ، وتحويله لاتجاهين، ومدى التزام أصحاب المحال بخط التنظيم ، وعدم تعديهم على الشارع .





كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، محور سعد زغلول، مبديًا ملاحظاته على الأعمال التي يشهدها المحور ، مشددًا على أن يكون كل اتجاه 10 أمتار ، وتكون الجزيرة بينهما لا تتعدى المترين.





كما وجه محافظ كفر الشيخ، العميد سامح رشاد ، مدير إدارة المرو، بإعداد التعديلات المرورية في الشوارع والمحاور الجديدة ، تيسييرًا للحركة المرورية سواء للسيارات أو المارة بداية من شارع صبري القاضي ، وشارع 21 ، ومحور سعد زغلول حتى مزلقان سعد زغلول .



