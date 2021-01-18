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رياضة

اتحاد الكرة يعتمد قائمة مرشحي رابطة أندية القسم الثاني الأربعاء المقبل

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:51 م
صدى البلد
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يسري غازي
تعقد يوم الأربعاء المقبل اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي اجتماعا لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني بعد إغلاق باب الترشيح اليوم.

كما تناقش اللجنة التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى التوصيات التي خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دوري القسم الأول ، وأيضا ما صدر عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة وفي مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها.

يذكر أنه تقرر تأجيل اجتماع اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع رؤساء أندية القسم الأول الذي كان مقررا له غدا الثلاثاء إلى الساعة الثانية عشر ظهر الاثنين المقبل 25 يناير الحالي وذلك لأعمال التعقيم بالاتحاد التي تستلزم اغلاقه الأيام الثلاثة المقبلة.
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