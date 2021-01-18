بعد 25 سنة فى مجال الغناء .. أيمن بهجت قمر: شغلانة صعبة ومليانة أندال





وقال ايمن : " في مجال الموسيقى هتكتشف بعد ٢٥ سنه إنك مابتطلعش غير بصاحبين اتنين تلاتة بالكتير".





وأضاف : "اتعلم إنك ماتفكرش في مصلحة حد وماتفرحش لحد لأنك نادرا ما هتلاقي المعاملة بالمثل، وهتلاقي ناس كتير عايزة تاخد بس وماتديش، وأكتر ناس أنت جدع معاهم وبتحب لهم الخير هما مايستاهلوش ورغم عشرتك ليهم عادي هيعملوا عليك قاعدة وحفلة ويطلعوك المسرح ويخبطوا فيك مع ناس أنت زعلان معاهم وينسوا أي حاجة كويسة".





وتابع: "هي بقت شغلانة صعبة مليانة أندال والواحد حقيقي لازم يتعلم".

نشر الفنان ايمن بهجت قمر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن بعض الأمور التى اكتشفها فى مجال الغناء بعد مرور 25 سنة.