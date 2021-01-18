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رياضة

المصرى البورسعيدى يكشف تفاصيل تمرد "ايميكا" وأزمة المستحقات المتأخرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:30 م
صدى البلد
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محمود المخبزي
كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدى، عن تفاصيل مهمة فى أزمة اللاعب ايزى ايميكا لاعب الفريق وحقيقة تمرده والتقدم بطلب لفسخ تعاقده مع النادي لعدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال طارق هاشم فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الأزمة لا أساس لها من الصحة وأثارها وكيله وائل الخربتاوى الذى بدأ فى إذاعة الأخبار غير الصحيحة من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى اللاعب .

وأوضح هاشم، الأزمة من البداية أن اللاعب فى الموسم الماضى لا يحق له الحصول على نسبة المشاركة مع الفريق وفقا لبنود التعاقد، خاصة أنه لم يكمل نسبة المشاركة التى وقفت على مباراة واحدة وبالتالى لا يحق له الحصول على تلك النسبة . 

وأضاف أن اللاعب كان عليه ديون مالية تبلغ 25 ألف دولار لوكيله وائل الخربتاوى وتقدم وكيله بتظلم الى اتحاد الكرة وبناء عليه تم ايقاف اللاعب ولكن النادى المصرى تدخل فى الموقف كاملا وتم حله سريعا بعد أن تم الاتفاق مع الوكيل على جدوله المستحقات وتوقيع اللاعب على مذكرة رسمية بهذا الأمر على أن تخصم تلك الأموال التى دفعها النادي من مستحقات اللاعب، وبالتالى لا يحق له التقدم بطلب لفسخ تعاقده خاصة أن النادى ملزم تماما بكافة بنود التعاقد مع اللاعب وأن وكيله حاليا يحاول إثارة الأزمات فقط لا غير.


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