رحلات أونلاين .. رئيس إتحاد طلاب تربية نوعية بعين شمس: نقدم مسابقات يومية وأفلام هادفة لتسلية الطلاب في زمن كورونا

وأوضح " هشام " خلال تصريحا لـ موقع صدى البلد ، أن الصفحة تشتمل مسابقات رياضية للطلاب لتسلية أوقاتهم ومسابقات علمية ومسابقات للمجالات المفتوحة ، لافتًا الى عرض الأفلام الهادفة التي تساعد الطلاب و من إختيارهم بعد التصويت.

وأشار عميد إتحاد طلاب تربية نوعية عين شمس الى الرحلات التي يقدمها الإتحاد للطلاب عبر الإنترنت من خلال تصوير الأماكن الأثرية وعرضها للطلاب مع توصيف كل مكان ، منوها بالحملات التي تقدمها فرقة الجوالة بالكلية للتعريف بالأنشطة الطلابية.





يذكر الطالب " وحيد هشام " رئيس إتحاد طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس قال في تصريحات سابقة له ، أن الإتحاد الطلابي الآن يعمل علي خطة تطوير من حيث تأهيل الطالب لسوق العمل بعد التخرج وذلك بعد موافقة إدارة الكلية عن طريق مبادرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد قرار الإعتماد علي التعليم عن بعد.

وأوضح " هشام " ،أن النشاط الطلابي هذا العام يهتم بالطالب من حيث تأهيل الطلاب بالمهارات الحياتية والمسابقات العلمية والكورسات التي تساعده في التطور ، لافتًا الى كورسات التعامل مع المنصات التعليمية والذي يعتبر أمر هام لكل طالب الآن للإعتماد علي التعليم الهجين والتعليم عن بعد.





اقرأ أيضا : التعليم العالي: حسم موعد وشكل الامتحانات في اجتماع فبراير بعد إجازة منتصف العام









اقرأ أيضا : منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا





قال وحيد هشام رئيس إتحاد طلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن الأنشطة الطلابية تسير بشكل إيجابى دون أي معوقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعبر الصفحات الخاصة بالإتحاد الطلابي بالكلية علي مواقع الفيسبوك والإنستجرام واليويتوب