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تعليم

عميد تربية موسيقية حلوان يعلن ضوابط مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:21 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
قال الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، ان الكلية انتهت من رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية ميكروسوفت تيم والتى أطلقتها الجامعة لتطبيق نظام التعليم الهجين ( التعليم عن بعد ) وأن الكلية التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لاين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، وأن الدراسة سارت بدون أى معوقات فى العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة .

وأضاف الدكتور كرم ملاك فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الكلية قررت إعادة فتح باب مناقشة الرسائل العلمية الخاصة بمرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه وان الكلية كانت متوقفة عن مناقشة الرسائل بعد قرارات الحكومة ولكن تقرر عودتها من يوم السبت 16 يناير 2020 ولكن بضوابط وشروط.

وأوضح الدكتور ملاك عن ضوابط وشروط مناقشة الرسائل العلمية وقال إنه يتم مناقشة الرسالة بحضور كل من  الطالب و الدكتور المشرف على الرسالة والمناقشين على الرسالة وبحد أقصى خمسة افراد فقط، وذلك لمنع التكدس والزحام بين الحضور.

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وأشار عميد كلية التربية الموسيقية إلى أن سوف يتم إذاعة المناقشة عبر الانترنت وذلك للراغبين في حضور والاستماع إلى المناقشة وان الكلية سوف توفر لهم لينك مباشرا لمشاهدة مناقشة الرسالة .

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وطلب الدكتور كرم ملاك ، من الطلاب الدارسين اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الكلية مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الأشخاص الذين سوف يقومون بالحضور لمناقشة الرسالة العلمية .

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