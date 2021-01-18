لمتبعي الريجيم .. إليكم طريقة عمل خبز بالردة

يمكن تقديم طريقة عمل خبز بالردة في المنزل دون شرائها من المخبز، حيث انها انسب انواع الخبز المناسبة لمن يتبعون حمية عذائية صحية، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة عمل خبز بالردة بالتفضيل، وبأبسط المكونات والتكاليف.



وقت التحضير: 20 دقيقة وقت الطبخ: 30 دقيقة تكفي لـ : 3 أفراد





وقد الشيف سنان بطرس طريقة عمل خبز بالردة ، وهي احد وصفات المطبخ المصري وهو من المعجنات الصحية، ويمكن ان يتم تقديمه على الإفطار، وهو مناسب لمن يتبعون حمية غذائية، ومناسب لجميع أفراد الأسرة.





طريقة عمل خبز بالردة





مقادير طريقة عمل خبز بالردة





500 غ دقيق

500 غ ردة

1 ملعقة سكر

1 ملعقة خميرة

½ ملعقة ملح





طريقة عمل خبز بالردة





1- اخلطي الدقيق مع الخميرة، الردة، السكر والملح.





2- أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لا تلتصق باليد ثم اتركيها تتخمر لمدة ساعة.





3- شكّليها على هيئة كرات وافرديها قليلًا واتركيها تتخمر.



