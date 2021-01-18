نظام الفقاعة.. رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد يكشف كيفية نجاح تنظيم البطولة

قال الدكتور محمود العدل رئيس اللجنة الطبية بـ العالم لكرة اليد ، إن الدولة والقيادة السياسية قدمت كل التسهيلات لتيسير تنظيم كأس العالم لكرة اليد على أرض مصر. بـ كأس بطولةكأس





وأضاف محمود العدل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "مصر تحملت تنظيم مونديال اليد في ظل جائحة كورونا وهذا الأمر يعتبر جرأة غير مسبوقة".





وتابع محمود العدل "وزارة الصحة بذلت مجهودا غير طبيعي ووضعت نظاما طبيا هو الفقاعة الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا بين منتخبات المشاركة في البطولة".





وأكد محمود العدل "كل دول العالم أشادت بتنظيم مونديال اليد في مصر وكل اتحادات العالم تنظر إلى تجربة مصر لاستخدام بروتوكولها في مختلف البطولات".





ولفت محمود العدل إلى "مسحات كورونا كان يتم إجراؤها كل 48 ساعة للاعبين ولكن الاتحاد الدولي لكرة اليد قرر إجراء مسحات كورونا بشكل يومي حرصا على سلامة اللاعبين وكل المشاركين في البطولة".



